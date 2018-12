De Autoriteit Financiële Markt (AFM) legt de in Malta geregistreerde Novum Bank een boete van 1,75 miljoen euro op, omdat de bank tussen 2013 en 2016 flitskredieten op de Nederlandse markt aanbood zonder dat ze daar een vergunning voor had. De bank is eigendom van de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn.

Ramphastos, het investeringsvehikel van ondernemer Marcel Boekhoorn, heeft een meerderheidsbelang in de bank, die daarnaast meerdere Nederlanders in de top heeft. Boekhoorn is sinds dit jaar ook de eigenaar van HEMA.

Ramphastos zegt in een reactie dat het bedrijf kennis heeft genomen van de publicatie van de Autoriteit Financiële Markten, maar dat de investeerder niet verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van Novum Bank.

Verdere inhoudelijke vragen over de relatie als grootste aandeelhouder van Novum Bank kon een voorlichter niet geven.

Klanten betaalden meer dan toegestaan

Novum Bank bood kortlopende kredieten aan op de Nederlandse markt via de website Cashper.nl. Het ging om leningen tot 1.000 euro met een looptijd van dertig dagen.

Klanten betaalden daar in bijna alle gevallen veel meer voor dan wettelijk is toegestaan. Een klant sloot bijvoorbeeld een lening van 200 euro af over een periode van dertig dagen en betaalde daar in totaal 52,15 euro aan kosten voor; 2,15 euro aan rente en 50 euro voor een snelle overboeking, meldt de marktwaakhond.

Rente van enkele honderden procenten

In Nederland geldt een maximale kredietvergoeding van 14 procent op jaarbasis, maar bij Novum Bank betaalden klanten al snel honderden procenten rente en kosten op jaarbasis.

De AFM vindt de overtreding "bovengemiddeld ernstig en verwijtbaar" omdat de bank 140.000 kredietovereenkomsten heeft afgesloten tegen zeer hoge kosten, terwijl de bank volgens AFM bewust het risico nam om de wet te overtreden.

Novum Bank kan nog naar de rechter stappen om de boete aan te vechten.