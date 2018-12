Oranje-Nassau Energie (ONE) bundelt zijn krachten met de olie- en gasdivisie Dyas van SHV, het conglomeraat van de familie Fentener van Vlissingen. Door de fusie ontstaat volgens de partijen een nieuwe prominente speler in de olie- en gaswinning op de Noordzee.

Samen zijn ONE en Dyas goed voor een productie van zo'n 35.000 vaten per dag. De combinatie, gesteund door de betrokken aandeelhouders onder wie voormalig ABN AMRO-topman Rijkman Groenink, heeft naar eigen zeggen de beschikking over ruime financiële middelen om verder te groeien op de Noordzee.

Bij de deal krijgt ONH, het moederbedrijf van ONE, een belang van 51 procent in de fusieonderneming die ONE-Dyas zal gaan heten. De rest van de aandelen komt in handen van SHV. Er zijn verder geen bedragen genoemd. De transactie kan naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond.

ONE heeft zijn wortels in de Maatschappij tot Exploratie van Limburgsche Steenkolenmijnen, die in 1893 de 'Oranje-Nassau'-concessie voor steenkoolwinning in Limburg wist te bemachtigen.

Oranje-Nassau Mijnen was op dat moment de grootste particuliere mijnbouwonderneming in Nederland. De laatste mijnbouwactiviteiten werden in 1974 gestaakt. Inmiddels is ONE een internationaal actieve investeerder in de olie- en gasindustrie.

Dyas een van eerste op Noordzee actieve ondernemingen

Dyas bestaat sinds 1964. Het bedrijf behoorde tot de eerste ondernemingen die naast gevestigde olieconcerns investeerden in het zoeken naar olie en gas in het Nederlandse en Britse deal van de Noordzee.

Dyas maakt deel uit van SHV, dat in 1896 is opgericht als Steenkolen Handels Vereniging. Bij het handelsconglomeraat van de steenrijke familie Fentener van Vlissingen werken tegenwoordig wereldwijd circa 60.000 mensen.