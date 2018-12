Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, koopt de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, pizza.de en foodora van zijn Duitse concurrent Delivery Hero. De aankoopprijs is 930 miljoen euro.

De overgenomen maaltijdbezorgdiensten waren in de eerste negen maanden van 2018 goed voor 23 miljoen bestellingen en een omzet van 76 miljoen euro. De Duitse merken van Takeaway.com kwamen in dezelfde periode ook uit op 23 miljoen bestellingen, met een omzet van 60 miljoen euro.

Takeaway.com krijgt door de overname een sterkere positie op de Duitse markt, aldus topman Jitse Groen. "We kunnen klanten en restaurants een beter product bieden. Bovendien kunnen we op een aanzienlijk grotere schaal gaan werken, wat essentieel is voor de winstgevendheid." Groen ziet nog voldoende groeimogelijkheden in Duitsland.

Takeaway.com zal het bedrag voldoen voor circa 508 miljoen euro in contanten. 422 miljoen euro wordt gedaan met aandelen Takeaway.com, in totaal 9,5 miljoen stuks. Daarmee krijgt Delivery Hero een belang van circa 18 procent in Takeaway.com. Verder krijgt Delivery Hero het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen in de raad van commissarissen van Takeaway.com. Dat recht vervalt weer als het aandeel van Delivery Hero onder de 9,99 procent komt.

Thuisbezorgd.nl werd in 2000 opgericht door de toen 21-jarige student Groen. Inmiddels is Takeaway.com actief in zo'n twaalf Europese landen en bedraagt de marktwaarde 1,3 miljard euro. Het aandeel Takeway.com schoot vrijdag op het Damrak omhoog.