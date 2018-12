Apple mag sommige iPhone-modellen niet meer in Duitsland verkopen, heeft een Duitse rechtbank donderdag bepaald. Het concern maakt volgens de rechtbank inbreuk op een patent van de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm.

De modellen met een specifieke component mogen daarom niet meer verkocht worden. Apple heeft na de beslissing laten weten te stoppen met het verkopen van de iPhone 7 en 8 in Duitsland, totdat het proces voorbij is. Als Apple in beroep gaat, gaat het verkoopverbod vooralsnog niet van kracht.

De zaak draait om het gebruik van een chip van Intel en onderdelen van Qorvo, een andere leverancier van Apple. Volgens de rechtbank is bewezen dat de chips een patent van Qualcomm schenden. Het gaat om een patent rond het besparen van batterijvermogen tijdens het sturen en ontvangen van draadloze signalen.

Intel en Qualcomm hebben nog niet gereageerd. Qorvo liet weten het niet eens te zijn met het oordeel en teleurgesteld te zijn dat de bedenker van de chip niet kon getuigen tijdens de hoorzitting.

Eerder succes voor Qualcomm in China

Eerder behaalde Qualcomm al successen in de Verenigde Staten en China in de verhitte strijd met Apple over de schending van patenten. In Duitsland kreeg Qualcomm gelijk in een zaak, maar toen werd geen verkoopverbod afgekondigd.

In China kwam zo'n verbod er wel voor enkele modellen, maar Apple verkoopt daar nog steeds iPhones, omdat het concern gelooft te voldoen aan het oordeel van de Chinese rechtbank.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!