De grootste bierbrouwer ter wereld, AB InBev, gaat een samenwerking aan met de Canadese cannabisproducent Tilray. Beide bedrijven steken 50 miljoen Amerikaanse dollar (43,5 miljoen euro) in een joint venture die onderzoek gaat doen naar dranken op basis van cannabis.

AB InBev voegt zich in een rijtje brouwers die investeringen hebben gedaan in de wietsector. Zo heeft Constellation Brands, bekend van Corona, 4 miljard dollar geïnvesteerd in Canopy Growth, de grootste Canadese producent van medicinale marihuana.

Eerder introduceerde Lagunitas, eigendom van Heineken, een cannabisdrankje in de Amerikaanse staat Californië.

Voor Tilray is het al de tweede deal die bekend wordt gemaakt in korte tijd. Dinsdag werd een samenwerking met een onderdeel van farmaceut Novartis aangekondigd om medicinale producten op basis van cannabis te distribueren.

De Noord-Amerikaanse cannabismarkt is sterk in opkomst door de legalisering van wiet in Canada en in een aantal Amerikaanse staten. De markt zou in Canada een waarde van omgerekend maar liefst 54 miljard euro hebben.