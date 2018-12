Het aandeel 65-plussers die online een aankoop hebben gedaan, is gestegen van 25 procent in 2012 naar 45 procent in 2018.

Van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft 78 procent iets online gekocht. Dit is een lichte stijging vergeleken met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In 2017 had 76 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder online aankopen gedaan.

De meeste consumenten die online winkelden, kochten kleding of sportartikelen. Verder waren reizen en vakanties, kaartjes voor evenementen en huishoudelijke apparaten populair.

Opvallend is dat het aandeel mensen die zeggen online films, muziek en boeken te kopen in de afgelopen zes jaar nauwelijks is gestegen. In 2012 zei 15 procent van de ondervraagden dergelijke producten online te hebben gekocht, in 2018 kwam dat aandeel uit op 16 procent.

Een kwart van de geënquêteerden zei in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek drie tot vijf keer iets online te hebben besteld. Een tiende van de consumenten kocht zes tot tien keer iets online en nog eens 9 procent zelfs vaker. In een kwart van de gevallen ligt het aankoopbedrag tussen de 100 en 500 euro.