De Federal Reserve heeft de bandbreedte voor het belangrijkste rentetarief zoals verwacht met 0,25 procentpunt verhoogd naar 2,25 procent tot 2,5 procent.

Dit heeft het Amerikaanse stelsel van centrale banken woensdag bekendgemaakt na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering.

Door de renteverhoging wordt het voor Amerikanen en Amerikaanse bedrijven duurder om geld te lenen. Een renteverhoging werkt zo als een rem op een aantrekkende economie.

Met de verhoging gaan de Fed-bestuurders in tegen de wensen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij bekritiseerde de Federal Reserve de laatste weken fel om de verwachte renteverhoging. De uitlatingen van Trump zijn omstreden, omdat centrale banken onafhankelijk hun beleid horen te voeren.

Lagere inflatie verwacht

Veel marktvolgers merken echter op dat ook in de Verenigde Staten de inflatie alweer licht is gedaald sinds het hoogtepunt in de zomer.

De Fed heeft als doelstelling de inflatie naar 2 procent te krijgen, maar de ramingen gaan uit van een inflatie onder de 2 procent. Ook de Amerikaanse economie lijkt een voorlopig hoogtepunt al voorbij te zijn.

Het is de vierde renteverhoging van de Fed dit jaar. Sinds eind 2015 is het rentetarief in de Verenigde Staten al negen keer verhoogd. De Fed-bestuurders verwachten de rente in 2019 nog eens twee keer te verhogen.