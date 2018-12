De Europese Commissie en Italië hebben een akkoord gesloten over de begroting van Italië, dat bevestigt EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) woensdag. Dinsdagavond bevestigde alleen een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van Financiën de berichtgeving.

"We zijn erg tevreden met het behaalde resultaat", liet vicepremier Matteo Salvini weten in een korte verklaring.

Met het akkoord komt een eind aan maandenlang gesteggel over de Italiaanse begroting. Deze werd eerder door de commissie afgekeurd, omdat het Italiaanse begrotingstekort te hoog zou zijn.

In de afgekeurde begroting kwam het tekort uit op 2,4 procent, in de nieuwe begroting is het begrotingstekort verlaagd naar 2,04 procent. Brussel wilde een lager getal zien, omdat Italië anders te weinig zou doen om de schuldenberg van het land te verkleinen.

Momenteel heeft Italië een staatsschuld van 131 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee heeft Italië de op een na grootste staatschuld in de Europese Unie. Alleen Griekenland heeft een grotere staatsschuld ten opzichte van het bbp.

Strafprocedure ingetrokken

EU-commissaris Dombrovskis was minder positief over de gemaakte afspraak. "Laten we eerlijk zijn, de gevonden oplossing is niet ideaal", zei de Letse politicus bij de persconferentie. "Maar hiermee vermijden we een strafprocedure tegen Italië."

De Europese Commissie was een strafprocedure gestart tegen Italië, omdat de initiële begrotingsplannen van het Zuid-Europese land niet voldeden aan de Europese begrotingseisen. Met dit akkoord wordt deze procedure ingetrokken.

'Groeiverwachting Italië naar beneden bijgesteld'

De Italianen hebben de verwachte economische groei naar beneden bijgesteld als gevolg van de nieuwe begroting, meldde persbureau Reuters maandag. Over 2019 verwacht Italië een bbp-groei van 0,9 tot 1 procent, schrijft het Italiaanse financiële dagblad Il Sole 24 Ore, eerder werd deze geraamd op 1,5 procent.

Een verlaging van de economische groei kan grote gevolgen hebben voor de grote schuldenlast van Italië. De belangrijkste manier waarop de staatschuld namelijk omlaag kan, is door de economie te laten groeien. Zo daalt de relatieve schuld. Tevens kan een lagere economische groei voor onrust op de financiële markten zorgen, waardoor de rente zou stijgen op de staatsschuld.

Op de financiële markten werd er verheugd gereageerd op het mondeling akkoord. De Italiaanse tienjaarsrente daalde met tien basispunten naar 2,8 procent.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!