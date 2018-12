Een zelfstandige ondernemer heeft een zaak gewonnen tegen Trademark Office, een concern dat onder flinke kritiek is gekomen om misleiding van ondernemers.

Dit meldt FNV Zelfstandigen dinsdag. Eerder deze maand deed de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de zaak.

Trademark Office benadert ondernemers telefonisch met de boodschap dat de .com-, .eu- of .info-variant van hun website door een derde dreigt te worden geregistreerd.

Maar Trademark Office zou dit kunnen voorkomen als de ondernemer via het concern de domeinnaam meteen registreert. Ondernemers klagen later over agressieve verkooptechnieken en de hoge prijzen.

Op het verkeerde been gezet

Ze moeten namelijk direct voor tien tot vijftien jaar de domeinnaam registreren tegen relatief hoge kosten. Voor ondernemers die niet betalen heeft Trademark Office een eigen incassobureau, Norrad Incasso.

In deze specifieke zaak moest de ondernemer een rekening betalen van 359,98 euro voor een domeinregistratie van tien jaar. Maar volgens de kantonrechter kan Trademark Office helemaal niet bewijzen dat er een derde geïnteresseerd was in de domeinnaam en is vast komen te staan dat er druk werd uitgeoefend door het concern. Ook gaat de rechter ervan uit dat het bedrijf de zzp'er op het verkeerde been heeft gezet.

'Gevoelige tik uitgedeeld'

"Nu we gelijk hebben gekregen van de rechter, hebben we een gevoelige tik uitgedeeld aan Trademark", zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. "De uitspraak van de kantonrechter levert een belangrijk precedent op voor iedereen die getroffen wordt door incassoacties van Trademark Office. Iedereen die door Trademark is misleid en onnodig en voor veel te veel geld een domeinnaam heeft laten registreren door het bedrijf kan naar de politie stappen om aangifte te doen."

Trademark verloor dit jaar al meerdere zaken over de verkooppraktijken van het bedrijf. Afgelopen weekend kwam het concern nog aan bod in televisieprogramma Kassa. Daarin zei medeoprichter Boy Hoogeveen dat de rechtszaken hem niet zoveel deden.