De Europese Unie en China hebben de Verenigde Staten maandag bij een bijeenkomst van handelsorganisatie WTO beschuldigd van protectionisme en het verzwakken van de handelsorganisatie.

"Het multilaterale handelssysteem verkeert in een diepe crisis en de VS is daar het epicentrum van", zei de Belgische EU-ambassadeur Mark Vanheukelen maandag toen het handelsbeleid van de VS werd doorgelicht.

Naast de EU en China, waren ook Japan, Zwitserland en Canada kritisch op de Amerikaanse regering. De Amerikaanse regering uitte weer kritiek op China. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Dennis Shea worden buitenlandse ondernemingen benadeeld door "oneerlijke competitieve voordelen" van de Chinezen.

De Chinese ambassadeur reageerde hier gepikeerd op en wees naar de Amerikaanse handelsbelemmeringen op staal en aluminium en noemde deze maatregelen protectionistisch.

Shea was het hier niet mee eens en noemde de Amerikaanse economie "een van de meest open en concurrerende economieën ter wereld, met de laagste handelstarieven wereldwijd".

Amerikaanse regering kritisch op WTO

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump is al langer kritisch op de handelsorganisatie. De WTO zou niet goed functioneren, omdat China de eigen markt niet voldoende heeft geopend sinds het land de organisatie betrad in 2001.

Trump heeft al meerdere malen gedreigd om uit de WTO te stappen. In augustus zei de Amerikaanse president dat het akkoord waarmee de WTO in 1995 werd opgericht de slechtste handelsdeal van de Verenigde Staten ooit is.

"Als zij niet beter hun best doen, zal ik ons terugtrekken uit de WTO", zei Trump destijds in een interview met persbureau Bloomberg.

