Een winstwaarschuwing van de Britse online retailer ASOS heeft tot flinke onrust geleid onder detailhandelaren. Aandelen van andere kledingwinkels werden lager gezet door beleggers nadat ASOS-topman Nick Beighton verklaarde één van de ergste novembermaanden ooit te hebben doorgemaakt.

ASOS verlaagde maandagochtend de verwachting voor de omzetgroei in het gebroken boekjaar dat in augustus 2019 afloopt. ASOS gaat nu uit van een omzettijging van 15 procent in plaats van de eerder voorspelde omzetgroei van 20 tot 25 procent. Ook de voorspelde winstmarge werd verlaagd. Die ging van 4 naar 2 procent.

Maar beleggers zijn vooral bezorgd, omdat Beighton naar eigen zeggen nog nooit heeft gezien dat winkeliers zulke kortingen moesten geven.

In een conferencecall met analisten verklaarde hij dat het consumentenvertrouwen "fragiel" lijkt. Het aandeel maakte na de opmerking een duikeling en verloor 40 procent van zijn waarde.

'Een van de ergste maanden ooit'

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk had ASOS het moeilijker dan verwacht, maar ook in Duitsland en Frankrijk zijn de omstandigheden volgens het bedrijf "significant uitdagender geworden".

Eerder verklaarde Sports Direct-topman Mike Ashley al dat de novembermaand voor de sportketen één van de ergste maanden ooit was. "Winkeliers kunnen zo'n november niet verteren", vertelde Ashley vorige week.

Ook de aandelenkoersen van andere online retailers gingen omlaag. Het aandeel van het Duitse Zalando stond bijna 8 procent lager rond 14.45 uur, nadat het eerder op de dag al 14 procent in de min stond.

Ook het Zweedse Hennis & Mauritz lijdt onder de angst. Het aandeel van dit concern stond rond 14.45 uur bijna 10 procent lager.