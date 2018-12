De Nederlandse economische groei vlakt af naar 1,7 procent in 2019 en 2020 nadat de economie dit jaar nog met 2,5 procent groeit. Deze verwachting spreekt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag uit.

In eerdere voorspellingen ging de centrale bank nog uit van groeicijfers van 2,2 procent en 1,9 procent voor respectievelijk 2019 en 2020.

De verlaging is vooral te wijten aan een krappe arbeidsmarkt, de afkoelende wereldhandel, maar ook aan een bijstelling van de verwachte prijsstijging op de huizenmarkt.

In een toelichting zegt Job Swank, directeur financiële stabiliteit bij DNB, dat er veel risico's zijn. Zo valt een correctie op financiële markten niet uit te sluiten.

Hij benadrukt een verdere daling niet te voorspellen, maar "als die correctie komt, is dat niet iets om je verschrikkelijk over te verbazen". DNB wijst erop dat aandelen in vooral de VS verhoudingsgewijs duur zijn.

Aandelenbeurzen wereldwijd zijn flink gedaald in de laatste maanden. Naar verluidt maken beleggers zich zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China en de toch al afkoelende wereldeconomie. Daar komt bij dat centrale banken hun stimuleringsbeleid aan het afbouwen zijn. "Beurskoersen zijn op zoek naar een nieuw evenwicht", zegt Swank.

Huizenprijzen stegen dit jaar met 9 procent

Dit jaar stegen de huizenprijzen met 9 procent en DNB denkt dat deze toename komend jaar lager uit zal vallen. Maar als dit niet het geval is en de huizenprijzen nog flink doorstijgen, kan de economische groei ook op zo'n 2 procent uitkomen.

Verder verwacht de centrale bank dat de lonen meer gaan stijgen. In 2017 steeg het contractloon bij bedrijven nog met 1,5 procent en voor dit jaar wordt een stijging van 2,1 procent voorspeld. In 2019 en 2020 voorspelt DNB een stijging van de lonen van 2,6 procent en 3 procent. DNB ziet dat ook steeds meer mensen een vast contract krijgen.

Aan de andere kant zijn de risico's voor de economie per saldo negatief, zeg Swank. Naast bovengenoemde bedreigingen zijn opkomende economieën zoals China ook kwetsbaar voor oplopende rentes.

Onduidelijke gevolgen harde Brexit

Een hogere rente zal de binnenlandse vraag in landen zoals China afremmen, maar ook voor Nederland zouden de gevolgen van wereldwijde financiële onrust aanzienlijk zijn. DNB voorspelt een 0,5 procentpunt en 0,3 procentpunt lagere economische groei voor respectievelijk 2019 en 2020 als opkomende economieën een 1 procentpunt hogere rente moeten betalen.

In al deze scenario's wordt aangenomen dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk eind maart op een rustige manier uit elkaar gaan en dat het VK nog in een douane-unie zal zitten met de EU.

Swank benadrukt dat een rustige Brexit in het belang is van iedereen, maar voegt daaraan toe dat de politiek niet altijd rationeel is. Op wat er gebeurt als er geen akkoord ligt op 29 maart, kan hij geen antwoord op geven.