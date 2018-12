De Italiaanse regeringscoalitie is eensgezind over de begroting voor 2019, met daarin een tekort van 2,04 procent. Premier Giuseppe Conte en zijn vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini zijn het laat op zondag eens geworden over wat ze de Europese Commissie voorleggen.

De vicepremiers verweten Conte eerder dat hij met zijn begrotingsplan te zuinig was.

De Europese Commissie vindt de Italianen nog steeds te veel geleend geld uitgeven en wees afgelopen week het voorgestelde tekort van 2,4 procent af. De omvang van de schulden van Italië is al gelijk aan ruim 130 procent van het bruto binnenlands product. In een reactie laat de commissie maandag weten nog steeds in gesprek te zijn met de Italianen.

Conte is als neutrale figuur in juni regeringsleider geworden van een coalitie van de eurosceptische protestbeweging M5S (Vijfsterrenbeweging) van Di Maio en de rechts-populistische Lega van Salvini. Beide vicepremiers hebben betoogd dat de overheid de buidel moet trekken om de vastgelopen economie vlot te trekken en om de ergste armoede te bestrijden, onder meer met een basisinkomen. Ze spraken eerder over een tekort van 2,4 procent.

Verlaging begrotingstekort overwinning voor Conte

Italiaanse media zien in de verlaging van het voorgenomen tekort een overwinning van de voorzichtige Conte en zijn conservatieve en partijloze minister van Financiën Giovanni Tria.

Diens staatssecretaris Massimo Garavaglia (Lega) heeft maandag in Italiaanse media gezegd dat hij optimistisch is dat de regering en de Europese Commissie er hiermee wel uitkomen.

Luigi Di Maio drukte zich op Twitter bezorgder uit en zei dat de "komende uren en dagen zullen tonen of ze in Brussel willen samenwerken in respect of dat daar de vooroordelen tegen een voor hun verrassende regering (in Rome) overheersen".

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!