De Franse premier Edouard Philippe heeft zondagavond in een interview met Les Echos aangegeven dat de regering niet genoeg heeft geluisterd naar de 'Gele Hesjes'. Ook zei hij dat het begrotingstekort door de genomen koopkrachtmaatregelen mogelijk boven de 3 procent uitkomt.

De premier verduidelijkte in het interview de genomen maatregelen, die de staat in totaal ongeveer 10 miljard euro gaan kosten. Zo beloofde de regering deze week een verhoging van het minimumloon vanaf 2019, om tegemoet te komen aan de demonstranten.

Het gaat om een stijging van 100 euro per maand, waardoor het aantal gezinnen dat hier gebruik van maakt, groeit van 3,8 miljoen naar 5 miljoen. Onder andere door deze maatregel zal het begrotingstekort van Frankrijk neerkomen op 3,2 procent van het bbp, vertelde de premier.

Binnen de Europese Unie geldt de norm dat het begrotingstekort van een lidstaat onder de 3 procent moet liggen. Om hieraan te blijven voldoen zei Philippe dat er is besloten de beloofde daling van de vennootschapsbelasting vertraagd in te voeren.

Franse premier: 'Referendum goed instrument in een democratie'

De premier gaf in het interview ook aan dat de regering fouten heeft gemaakt en niet genoeg heeft geluisterd naar de demonstranten. "Ik ben ervan overtuigd dat zij dit land willen veranderen. En ik snap dat hun geduld op is. We zullen het land blijven repareren door de mensen er meer bij te betrekken", aldus Philippe.

De 'Gele Hesjes' protesteren tegen het regeringsbeleid en willen in de toekomst via referenda mee kunnen beslissen. "Ik zie niet in hoe we tegen dat principe kunnen zijn. Een referendum is een goed instrument in een democratie, maar niet alle onderwerpen lenen zich hiervoor", zei de premier.

'Gele Hesjes'-protesten houden al ruim vijf weken aan

De Franse protestbeweging, de zogeheten 'Gele Hesjes' begon als geluid tegen de stijgende brandstofprijzen in het land. Inmiddels zijn de protesten uitgegroeid tot onvrede over het beleid van president Emmanuel Macron. De betogers gaan al ruim vijf weken de straat op.

De protesten hebben geleid tot rellen en enorme ravages. Auto's werden in brand gestoken en honderden mensen raakten gewond. Zaterdag zijn er 168 arrestaties verricht in het hele land, dit aantal ligt wel een stuk lager dan voorgaande weekenden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!