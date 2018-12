De EU-leiders zijn het eens over een aantal maatregelen om de eurozone te versterken. Die zijn nodig om de EU beter te wapenen tegen nieuwe financiële crises. Ze willen onder meer dat het idee van een eurozonebegroting verder wordt uitgewerkt in wat een 'begrotingsinstrument' wordt genoemd.

De 27 leiders dragen hun ministers van Financiën op een instrument te creëren dat kan worden gebruikt om de economieën in de eurolanden naar elkaar toe te laten groeien en te zorgen voor een krachtiger concurrentievermogen.

Het 'instrument' moet onderdeel worden van de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, staat in hun verklaring na de vrijdag gehouden Eurotop in Brussel. Hoeveel geld daarvoor wordt ingeruimd wordt nog bepaald, evenals de criteria om er als lidstaat voor in aanmerking te komen.

Unanieme goedkeuring is 'een hele hijs'

Premier Mark Rutte zei na afloop dat hij niet bang is dat er in de toekomst toch een eurozonebegroting komt zoals Frankrijk wil, waarin geld van rijke landen dreigt te zullen stromen naar landen die het niet zo nauw nemen met begrotingsregels. Hij noemde het instrument 'een redelijk compromis'. "Andere landen willen een stabilisatiefonds of een fonds voor werklozen. Wij niet.'' De meerjarenbegroting moet met unanimiteit worden goedgekeurd. "Dat wordt nog een hele hijs.''

Het woord 'eurozonebegroting' staat niet in de tekst van de 27 leiders maar is niet helemaal van tafel. "We hebben een akkoord om een eurozonebegroting in het leven te roepen'', zei bondskanselier Angela Merkel. Eurogroepvoorzitter Mario Centeno twitterde: "Met het idee van een eurozonebudget zijn we van het onmogelijke naar het waarschijnlijke gegaan binnen enkele maanden.''