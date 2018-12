Een Brits gokbedrijf dat zich op de Nederlandse markt richtte heeft daarvoor een boete van 300.000 euro gekregen van de Kansspelautoriteit. Via de website williamhill.com bood het in Gibraltar gevestigde WHG Limited spellen als blackjack, poker en roulette aan. Er kon met het Nederlandse iDEAL worden afgerekend en Nederland werd ook met naam genoemd.

"Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is in Nederland onder de huidige wetgeving verboden", aldus de toezichthouder.

"Veel Nederlanders weten het niet, maar online gokken is in Nederland illegaal", voegt voorzitter René Jansen daaraan toe. "Een speler die gokt bij een illegale aanbieder doet dat onbeschermd, er is geen toezicht mogelijk op een faire gang van zaken."

Ook buitenlandse aanbieders moeten zich aan de Nederlandse wet houden. Ze kunnen bijvoorbeeld hun website onbereikbaar maken voor Nederlandse internetgebruikers. De Kansspelautoriteit maakt vooral werk van het aanpakken van bedrijven die zich actief op Nederlandse consumenten richten, zoals WHG.

De Kansspelautoriteit maakte vrijdag ook de uitkomst van een uitgebreide inspectieronde van gokkasten in horecagelegenheden bekend. Daarbij kwam geen enkele misstand aan het licht. In totaal bezochten inspecteurs zeventig locaties in Maastricht, Almelo, Haarlem, Breda en Amersfoort.