De economische activiteit in Frankrijk is in december behoorlijk ontregeld geraakt door de landelijke protesten van de zogenoemde 'Gele Hesjes'. Daardoor is de bedrijvigheid in de Franse industrie en dienstensector afgenomen, schat de Britse marktonderzoeker Markit.

De graadmeter die de activiteit in de Franse industrie en dienstensector meet, zakte volgens een voorlopige schatting van 54,2 in november naar 49,3 in december.

Dat is de scherpste daling sinds 2011. Economen hadden verwacht dat de economische bedrijvigheid slechts licht zou afzwakken. Een stand van 50 of minder duidt op krimp.

De protestbeweging van de 'Gele Hesjes' is sinds half november overal in het land aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering.

Soms wordt daarbij geweld gebruikt. De Franse president Emmanuel Macron heeft toezeggingen gedaan om de 'Gele Hesjes' tevreden te stellen en de rust in het land terug te brengen.