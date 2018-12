Het Duitse Ifo Institut heeft de groeiverwachting voor de Duitse economie flink verlaagd. Voor dit jaar gaat het instituut uit van een economische groei van 1,5 procent. Volgend jaar groeit de grootste economie van Europa naar verwachting met 1,1 procent.

In eerdere verwachtingen ging het gerenommeerde instituut nog uit van groeicijfers van 1,9 procent voor beide jaren. "De boom is voorbij", concludeert het instituut donderdag.

Volgens de onderzoekers blijft Duitsland ook volgend jaar last hebben van problemen in de autosector. De branche, een belangrijke sector in Duitsland, heeft moeite met het voldoen aan nieuwe emissiestandaarden.

Ook het Britse vertrek uit de Europese Unie en andere onzekerheden in de wereldhandel treffen de Duitse economie. Exporteurs vrezen bijvoorbeeld voor de gevolgen van hogere handelstarieven waar de Amerikaanse president Donald Trump vaak mee dreigt. De Brexit maakt het voor bedrijven onzeker of handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk nog goed mogelijk is.

Voor 2020 gaat het instituut uit van een groei van 1,6 procent, maar dit is vooral te danken aan een hoger aantal werkdagen. Gecorrigeerd voor dit kalendereffect staat de voorspelling op 1,3 procent.