Energiebedrijf Essent wil zonnepanelen plaatsen op boerderijen die verplicht hun asbestdaken moeten vervangen. Het concern wil dit doen zonder dat de eigenaar van de boerderij een investering hoeft te doen.

Essent financiert de vervanging van het dak en de installatie van de zonnepanelen. In ruil hiervoor ontvangt het concern wel twintig jaar lang gratis de groene stroom van het dak.

Op de zonnepanelen zit een garantie van 25 jaar. De agrariër ontvangt dus de stroom van de laatste vijf jaar, hoewel het rendement van de panelen na twintig jaar wel 20 procent afneemt.

Op alle Nederlandse asbestdaken die vervangen moeten worden, kunnen in totaal zeventien miljoen zonnepanelen worden geplaatst. Die zonnepanelen samen zouden net zoveel stroom produceren als 1,6 miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken.

Vanaf eind 2024 verbod op asbesthoudende daken

Essent hoopt de komende zes jaar zo'n 625.000 zonnepanelen te plaatsen. Zo'n aantal zonnepanelen produceert net zoveel stroom als ongeveer zestigduizend huishoudens verbruiken. Het concern heeft al contracten met zo'n zeventig bedrijven om de asbestdaken te vervangen.

In Nederland is nog 68 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. Hiervan is 80 procent in handen van agrariërs. Tegen eind 2024 moeten al deze daken vervangen worden, maar agrariërs zouden de investering van ongeveer 30.000 euro per duizend vierkante meter erg hoog vinden en de subsidiepot voor de verwijdering van de daken is al leeg.