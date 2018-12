Nederlandse topartsen hebben honderden consultancycontracten met producenten van medische hulpmiddelen, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money donderdag.

Vaak sluiten de universitaire ziekenhuizen deze contracten zelf af, schrijft het platform. Follow the Money heeft vijftig van deze contracten opgevraagd en laten beoordelen.

In deze contracten spreken artsen met bedrijven af om bijvoorbeeld advies te geven over producten of scholing en training te geven. Verder geven ze bijvoorbeeld lezingen op gesponsorde bijeenkomsten.

Voor dergelijke contracten ontvangen de artsen soms tienduizenden euro's per jaar. Maar er is ook veel geheim over deze contracten. Zo mogen de artsen documenten die voortkomen uit deze samenwerkingen niet delen.

Follow the Money vond in één contract ook een passage dat de contractant aan niemand mocht vertellen dat er advieswerk werd verricht. Critici vragen zich af of de bedrijven zo niet te veel macht krijgen.

'Een bedrijf heeft feedback nodig'

Zo zegt een gepensioneerde internist tegen het platform dat ondernemingen de artsen proberen in te zetten om reclame te maken voor hun producten. "Ze pakken juist de artsen die in hoog aanzien staan bij hun collega’s. Ze genieten gezag en gehoor. Andere artsen zijn hierdoor geneigd om het advies van de consultant op te volgen", zegt hij.

Een advocaat verklaart dat de contracten niet in het belang van de patiënten zijn en verwacht dat het commerciële belang uiteindelijk de overhand krijgt.

Een thoraxchirurg van het Leiden UMC legt uit dat hij werkt als consultant om de best mogelijke zorg en technieken aan te bieden aan patiënten. "Een bedrijf heeft feedback nodig van een specialist die de hartklep inbrengt. Dergelijke ingrepen gebeuren maar in een paar ziekenhuizen in Nederland. Dus wederzijds wissel je informatie uit en dien je elkaar van advies." Hij zegt verder dat als een bedrijf hem zou gebruiken om producten te verkopen, hij het contract zou ontbinden.