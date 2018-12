Anne Rigail wordt de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France. Dat bevestigde moederbedrijf Air France-KLM woensdag. Berichten dat zij zou worden benoemd, deden al eerder de ronde. De Française volgt AF-KLM-baas Ben Smith op, die op tijdelijke basis ook de leiding had over Air France.

Rigail, die al 27 jaar in dienst is van de maatschappij, geeft momenteel leiding aan de klantenservice van Air France. Haar benoeming als topvrouw gaat in op 17 december.

Smith nam de bestuursfunctie bij Air France eerder dit jaar tijdelijk over van Franck Terner, die de stoel op zijn beurt warm hield sinds het vertrek van Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac. Smiths belangrijkste wapenfeit was het vlot trekken van de cao-onderhandelingen met personeel van de Franse maatschappij.

Het is voor het eerst dat een vrouw aan de top komt bij Air France. De 49-jarige Rigail zal nu de vervolggesprekken over een hoger loon met het personeel in goede banen moeten leiden. In oktober werd een cao-akkoord bereikt met het merendeel van de bonden bij Air France, maar de details daarvan moeten nog worden uitgewerkt.