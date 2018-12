De Amerikaanse president Donald Trump dringt er bij de Federal Reserve op aan om de rente deze maand niet verder te verhogen. "Ik denk dat het dom zou zijn, maar wat kan ik er van zeggen?", zei Trump in een interview met persbureau Reuters.





De koepel van centrale banken in de VS komt volgende week bijeen om over het te voeren beleid te praten. Volgens Trump is een renteverhoging ongewenst, vanwege de huidige handelsspanningen. "Je moet begrijpen, we zijn momenteel verwikkeld in meerdere handelsgevechten", stelt de Amerikaanse president.

"We zijn deze gevechten aan het winnen, maar ik heb wel wat ruimte nodig", vertelt Trump. Het is niet voor het eerst dat de president zijn visie geeft op het beleid van de Fed. Hij beschuldigt de bankenkoepel er van de economische groei te ondermijnen door de rente almaar op te laten lopen.

Kritiek op de onafhankelijke Fed door presidenten was voorafgaand aan de inauguratie van Trump hoogst ongebruikelijk. Kenners schatten de kans op een volgende renteverhoging volgende week op 70 procent.

