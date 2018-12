Uitgeverij Sanoma heeft dinsdag bekendgemaakt dat het de educatieve dienstverlener Iddink Group heeft overgenomen. Met de overname van Iddink is een bedrag van 277 miljoen euro gemoeid.

De Iddink Group maakt apps en digitale leermethoden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Het bedrijf dat overgenomen wordt van NPM Capital, is onder andere bekend van veelgebruikte onderwijssystemen zoals Magister. De Iddink Group is actief in Nederland, België en Spanje.

Sanoma is reeds een grote speler op de Europese markt voor educatief materiaal. Het bedrijf is in Nederland eigenaar van uitgeverij Malmberg, maar ook in Finland, België, Polen en Zweden is het bedrijf middels de tak Sanoma Learning actief.

Met de overname wil Sanoma de activiteiten van dochteronderneming Malmberg gaan integreren om op die manier een meer gepersonaliseerde leeromgeving in het onderwijs aan te kunnen bieden via digitale platformen. De bedrijven blijven wel als aparte dochters binnen Sanoma functioneren.

De CEO van Sanoma Learning, John Martin, zegt dat ze met gecombineerde toepassingen leerlingen en scholen willen ontzorgen. "We versterken elkaar in het ontwikkelen van methoden, platformen en diensten voor het onderwijs", zegt hij over de overname van Iddink.

Sanoma is naast de eigenaar van Malmberg ook de uitgever van nieuwssite NU.nl en tijdschriften Donald Duck en Libelle. Het bedrijf is een onderdeel van de Finse Sanoma Group.