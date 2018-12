Gezinnen met een hypotheek doen er goed aan hun schuld vrijwillig af te lossen. Door de lage rentestand is een vervroegde terugbetaling voordelig, wat later honderden euro's per jaar kan schelen. Daarnaast zijn gezinnen beter beschermd tegen de risico's van rentestijgingen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Uit berekeningen van de toezichthouder komt naar voren dat vervroegd aflossen aanzienlijk kan schelen in de portemonnee. Als de rente 2,5 procentpunt stijgt, zijn huizenbezitters die vrijwillig hebben afgelost in het eerste jaar na die verhoging 150 euro minder kwijt aan rentelasten. In het negende jaar na de verhoging loopt dat voordeel op tot 350 euro.

Vervroegd aflossen is volgens DNB al een tijdje populair in Nederland. Spaargeld levert door de lage rente weinig op, dus kiezen gezinnen er vaak voor een deel van de hypotheek sneller af te betalen.