De onderhandelaars die in gesprek zijn over het Klimaatakkoord doen er verstandig aan een pauze in te lassen, vindt Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Er is afgesproken dat er op 21 december een akkoord zou liggen, maar men moet zich volgens hem niet blind staren op de datum.

"Ik zou het verstandig vinden om een time-out te nemen met de Kerstdagen en in januari met een fris gemoed weer te beginnen", aldus De Boer in de podcast van Studio Energie.

Volgens de werkgeversvoorman heeft het "absoluut geen nut" om "met zijn allen het hoofd op hol te laten brengen door te zeggen: het moet allemaal op 21 december rond zijn." De minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, gaat nog wel uit van een akkoord op 21 december.

Sinds begin dit jaar onderhandelen ruim honderd partijen uit het bedrijfsleven, werknemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden over een Klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag worden gebracht zodat aan de klimaatafspraken van 'Parijs' kan worden voldaan.

Werkgevers willen punten op de 'i' zetten

Vorige week sloegen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland al alarm. Zij vroegen in een open brief aan verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om de "punten op de 'i'" te zetten en formuleerde een tiental punten die volgens hen nog veel aandacht nodig hebben.

Zo waken de werkgevers ervoor dat Nederland internationaal gezien niet te ver vooruit loopt waardoor de economie schade oploopt.

Zij vinden dat het Klimaatakkoord moet bijdragen aan een economische voorsprong van Nederland en niet moet verzanden in een "boekhoudkundige manier van CO2-tonnenjacht" op nationaal niveau. "CO2-uitstoot heeft geen paspoort", stellen de werkgevers.

Zodoende zetten zij ook vraagtekens bij het tussendoel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Het uiteindelijke doel is 95 procent minder uitstoot in 2050.

'Niet gaan micromanagen'

"Als je teveel gaat micromanagen, verlies je het grote beeld uit het oog", zei De Boer daarover. Hij vindt dat er meer tijd en ruimte aan innovatie gegeven moet worden. "Denk niet te klein, want dan ben je voortdurend in paniek. Probeer de grote bewegingen in de gaten te houden zodat je de technologie een kans geeft en de kosten van CO-reductie weet te beheersen."

De werkgevers zijn niet de eersten die uit de school klappen over de moeizame onderhandelingen. Vorige week lieten milieuclubs Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu weten dat ze niet zullen instemmen met de plannen zoals die op dat moment lagen.

GroenLinks wil industrie wegsturen van onderhandelingen

Uiteindelijk krijgen het parlement en het kabinet het laatste woord over de klimaatplannen. Zodoende roert ook de politiek zich in de publieke discussie.

CDA-leider Sybrand Buma is sceptisch over de voortgang, liet hij afgelopen zondag in Buitenhof weten. "De afgelopen maand is het niet gelukt dichter bij elkaar te komen. Op sommige plekken lukt dat wel, maar op andere plekken blijven er hardnekkige verschillen", aldus de CDA-leider in het televisieprogramma.

Buma vreest dat de burgers de rekening van de energietransitie gepresenteerd krijgen, maar waakt tegelijkertijd dat bedrijven niet weggejaagd moeten worden met te hoge energiebelastingen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt die zorg ongeloofwaardig. "Het is hypocriet dat Buma publiekelijk zegt dat klimaatbeleid burgers niet moet raken, maar achter de schermen degene is die wil voorkomen dat de vervuilende industrie de rekening betaalt."

Klaver wil juist dat de industrie, nu nog gesprekspartner in het Klimaatakkoord, weggestuurd moet worden van de onderhandelingen.

De Klimaatwet, waarmee de normen van de klimaatafspraken worden vastgelegd, kreeg onlangs wel brede steun vanuit de politiek.