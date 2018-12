De Chinese autoriteiten hebben de verkoop van een aantal iPhone-modellen verboden. Dit verbod komt nadat chipfabrikant Qualcomm een rechtbank ervan wist te overtuigen dat Apple enkele patenten van het concern schendt.

Het verbod betreft de iPhone 6S tot en met de iPhone X. Apple zelf blijft strijdbaar en zegt dat alle modellen beschikbaar blijven in China.

Verder zegt het concern alle juridische mogelijkheden te gebruiken. Wanneer het verbod ingaat, is niet duidelijk.

Volgens de Chinese rechtbank schendt Apple twee patenten van Qualcomm over het herschalen van foto's en het beheren van applicaties via een touchscreen.

Deze zouden gebruikt worden in de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X.

Nieuwste modellen van Apple vallen niet onder verbod

De allernieuwste modellen van Apple, de XS, XS Max en XR, vallen niet onder het verbod, maar toen Qualcomm de zaak startte, waren deze modellen ook nog niet op de markt.

Qualcomm heeft ook de Amerikaanse autoriteiten gevraagd om de import van de iPhone-modellen te verbieden, maar tot nu toe heeft het concern daar nul op het rekest gekregen.

Apple en Qualcomm zijn verwikkeld in meerdere rechtszaken. Volgens de chipmaker heeft Apple software en ideeën gestolen voor de fabricage van de iPhone.