Het Britse pond daalde maandag naar een van de laagste niveaus in maanden na het nieuws dat premier Theresa May de Brexit-stemming in het Lagerhuis mogelijk uitstelt.

Rond 13.30 uur was het pond 1,107 euro waard, een daling van bijna 2 procent ten opzichte van vrijdagmiddag. Dit is het laagste niveau sinds eind augustus.

Ten opzichte van de dollar daalde het pond naar het laagste peil sinds begin 2017. Op het laagste punt werd voor het pond 1,2656 dollar betaald. Ondertussen staat de belangrijkste Britse aandelenindex wel 0,6 procent hoger.

Verschillende Britse media melden op basis van bronnen dat May de stemming uitstelt. Een grote meerderheid van de parlementariërs zou dinsdag waarschijnlijk ook tegen de plannen stemmen. Het is nu de vraag wat de Britse regering zal doen. May heeft altijd duidelijk gemaakt dat het Britse vertrek uit de EU doorgaat.

Eerder vandaag oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Britten de Brexit eenzijdig kunnen terugdraaien. De 27 andere EU-lidstaten hoeven een dergelijke stap dus niet eerst goed te keuren.