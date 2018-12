Carlos Ghosn, de opgepakte voorzitter van Nissan, is in Japan aangeklaagd vanwege valse verklaringen in een veiligheidsrapport van het bedrijf. Zijn assistent Greg Kelly is hetzelfde misdrijf ten laste gelegd.

Nissan is ook aangeklaagd voor het overtreden van de financiële wet in Japan.

De voorzitter van de autofabrikant wordt van meer misdrijven verdacht door de Japanse aanklager. Ghosn werd drie weken geleden opgepakt omdat Japan denkt dat hij een te laag inkomen op heeft gegeven tussen 2011 en 2015.

Ghosn is naast voorzitter van Nissan ook topman van Renault en van de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.

Geen toegang tot appartement

Deze week besloot Nissan de oud-topman de toegang tot zijn appartement te ontzeggen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het bedrijf is bang dat de ex-bestuurder bewijs zal vernietigen.

Ghosn is van Braziliaanse afkomst en heeft om die reden een appartement in de stad. Hij zit echter in Japan in de gevangenis, omdat de vermeende fraude daar plaatsvond.

Nissan is wel de eigenaar van het appartement van Ghosn in Brazilië en doet om die reden een poging om hem de toegang te ontzeggen. Een Braziliaanse rechter heeft eerder echter gezegd dat Ghosn wel gewoon naar het appartement mag, maar Nissan gaat hier nu tegen in beroep.

Gesjoemel met financiën

De fraude kwam volgens Nissan aan het licht na een maandenlang intern onderzoek, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider. Naast gesjoemel met financiële gegevens wordt de 64-jarige Ghosn ook verdacht van misbruik van bedrijfsbezittingen.

Nissan roept verder een onafhankelijke commissie in het leven die het huidige schandaal onder de loep moeten nemen en vergelijkbare zaken in de toekomst moet voorkomen. De leden zijn advocaten en experts van buiten het bedrijf.

Het besluit om Ghosn de laan uit te sturen werd naar verluidt unaniem genomen door het bestuur van Nissan. Overigens had Nissan niet lang na zijn arrestatie al aangegeven hem te willen ontslaan. Topman Hiroto Saikawa zou tijdelijk de functie van voorzitter bij het bedrijf van Ghosn overnemen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!