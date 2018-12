De Duitse regering zou openstaan voor een fusie van Deutsche Bank en Commerzbank, de twee grootste banken van Duitsland, meldt het Duitse blad Focus.

Er zouden verschillende scenario's zijn besproken op het Duitse ministerie van Financiën. Zo kan de overheid voor vijf jaar de grootste aandeelhouder worden van Deutsche Bank, waarna een fusie met Commerzbank plaatsvindt.

Ook zou gesproken worden over een voorstel waarbij Deutsche Bank geld ophaalt bij Duitse industriebedrijven om Commerzbank te kopen. Een andere optie is de oprichting van een houdstermaatschappij met belangen in beide banken, aldus Focus.

Berlijn is grootaandeelhouder van Commerzbank, met een belang van 15 procent. De regering heeft vaker gezegd dat Duitsland sterke banken nodig heeft voor zijn exportgerichte economie. Een fusie van Deutsche Bank en Commerzbank zou hier een rol in kunnen spelen. In het verleden gingen al vaker geruchten de ronde dat de twee banken samen zouden kunnen gaan.

Fusie kan banenverlies als gevolg hebben

Eerder dit jaar waren er nog berichten dat de president-commissaris van Deutsche Bank in gesprek was met grote aandeelhouders van Commerzbank over een samenvoeging.

In de zomer van 2016 zouden de twee banken ook al eens over een samengaan hebben gepraat, maar toen werd besloten op de eigen activiteiten te focussen. De speculaties over een fusie laaiden ook op nadat de Amerikaanse investeerder Cerberus in beide bedrijven een flink belang nam.

Een combinatie van Deutsche Bank en Commerzbank kan veel voordelen opleveren, omdat bijvoorbeeld dan veel bankfilialen in Duitsland gesloten kunnen worden. Daar staat tegenover dat het banenverlies als gevolg van die sluitingen waarschijnlijk tot veel weerstand zal leiden bij de vakbonden.