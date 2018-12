Nissan heeft gezegd dat het nieuwe pogingen doet om de oud-topman van het bedrijf de toegang tot zijn appartement te ontzeggen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het bedrijf is bang dat de ex-bestuurder bewijs zal vernietigen. Carlos Ghosn wordt verdacht van belastingfraude.

Ghosn is van Braziliaanse afkomst en heeft om die reden een appartement in de stad. Hij zit echter in Japan in de gevangenis, omdat de vermeende fraude daar plaatsvond.

Nissan is wel de eigenaar van het appartement van Ghosn in Brazilië en doet om die reden een poging om hem de toegang te ontzeggen.

Een Braziliaanse rechter heeft eerder echter gezegd dat Ghosn wel gewoon naar het appartement mag, maar Nissan gaat hier nu tegen in beroep.

De fraude bij de Japanse autofabrikant kwam aan het licht na een maandenlang intern onderzoek, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider.

Naast de belastingfraude wordt Ghosn ook verdacht van het frauderen met bedrijfsbezittingen samen met een medebestuurder van Nissan, Greg Kelly. Beide mannen zitten in ieder geval vast tot 10 december.

Autoriteiten hebben zaak in onderzoek

Nissan zegt dat het bedrijf alles doet om de Japanse autoriteiten te helpen bij het onderzoek in de fraudezaak. Volgens Nissan heeft Ghosn de fraude gepleegd buiten het medeweten van het concern om.

Onbekende bronnen hebben echter eind november tegen persbureau Reuters gezegd dat accountants van Nissan al in 2013 vragen hebben gesteld over de transacties van de voormalige topman Ghosn. Als dat klopt, zou dat kunnen betekenen dat Nissan wel op de hoogte was van de activiteiten van Ghosn.