Gastarbeiders werkzaam bij Top Glove in Maleisië verrichten tegen het minimumloon lange dagen zware arbeid en moeten vaak illegaal overwerken om de hoge schulden aan hun recruiters af te betalen. Dat meldt Reuters.

Het handschoenenbedrijf heeft werknemers uit Nepal, Bangladesh en Myanmar in dienst. Ze werken zo’n 90 tot 120 uren per maand over en hebben vaak weinig tot geen vrije dagen. Per jaar produceert Top Glove 60,5 miljard handschoenen die worden gebruikt in 195 landen.

"Als ik die extra uren niet werk, hoe kan ik dan ooit genoeg verdienen?" zegt een Top Glove-werknemer uit Nepal tegen Reuters. De man leende 1100 dollar (966 euro) met maandelijks drie procent rente om zijn tussenpersoon in Nepal te kunnen betalen. Het minimum maandloon in Maleisië is 211 euro.

Een woordvoerder van de Maleisische Vakbond noemde de misstanden bij Top Glove slechts "het topje van de ijsberg". Volgens de organisatie komt uitbuiting vooral voor in de sectoren waar veel buitenlandse arbeiders werken. Het land heeft zo’n twee miljoen geregistreerde gastarbeiders.

Top Glove zegt niet op de hoogte te zijn van de hoge kosten die hun werknemers worden gerekend voor hun werving. Het gaat een onderzoek instellen en de banden met 'onethische' recruitmentbedrijven te verbreken. Ook zijn er in maart dit jaar in veertig van de fabrieken veranderingen in de diensten doorgevoerd, zodat de werknemers genoeg rust krijgen.