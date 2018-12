De beursintroductie van Uber Technologies Inc. is een stap dichterbij gekomen. Het bedrijf achter de populaire taxi-app heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC vertrouwelijke documenten ingediend voor een beursgang. Dat zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal.

De registratie bij de SEC duidt erop dat Uber al in het eerste kwartaal van 2019 zijn opwachting kan maken op de beurs. Het kan een van de grootste beursgangen ooit worden. Uit de waarderingsvoorstellen die Uber heeft ontvangen blijkt dat het bedrijf gewaardeerd kan worden op 120 miljard dollar (ongeveer 105,4 miljard euro).

Uber heeft de beursgang intern 'Project Liberty' genoemd, zegt een van de ingewijden tegen The Wall Street Journal.

Uber is in een race naar de beurs verwikkeld met concurrent Lyft. Dat bedrijf biedt net als Uber via een app taxidiensten aan die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Ook heeft Lyft deelfietsen. Het bedrijf is alleen in de Verenigde Staten actief en maakte donderdag bekend naar de beurs te stappen. Beleggers waardeerden Lyft bij de laatste investeringsronde op 15 miljard dollar.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!