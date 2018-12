De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag over een breed front herstel na de recente zware verliezen. Op het Damrak keerde de AEX-index terug tot boven de 500 punten. Om 13.50 uur steeg de hoofdindex in Amsterdam met 1,4 procent naar 505,9 punten.

De hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve volgend jaar mogelijk terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente steunde het sentiment. Daarbij leek de onzekerheid over de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie weg te ebben.

De zorgen over de handelsoorlog tussen de twee landen leidde donderdag nog tot een flinke beursval, waarbij de AEX voor het eerst sinds februari 2017 onder de 500 punten dook. De beurs op Amsterdam verloor zo'n 3,5 procent op de bloedrode beursdag.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omhoog. Koploper was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van ruim 3 procent. Verfconcern AkzoNobel won 2,5 procent na een adviesverhoging door Jefferies. Telecombedrijf KPN (plus 2 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse.

In de MidKap, die met 1,1 procent steeg, stond maaltijdbestelsite Takeaway bovenaan met een plus van 6,1 procent. Air France-KLM klom 0,3 procent. De luchtvaartcombinatie houdt de prijsvechter Joon toch in de lucht, meldde de Franse krant Les Echos. Bij de kleinere bedrijven won Pharming 7,7 procent.

Europese beurzen ook omhoog

De beurzen in andere Europese steden veerden ook terug na de zware handelsweek. De beurs in Parijs steeg met 1,3 procent, terwijl de aandelenmarkten in Frankfurt en Londen respectievelijk met 0,4 procent en 0,1 procent omhoog gingen.

De euro noteerde op 1,1375 dollar, tegen 1,1370 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 51,35 dollar (45,1 euro). Brentolie kostte 0,4 procent meer op 60,30 dollar (53 euro) per vat.

