Volgens een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) geven innovatiesubsidies vooral grote techbedrijven als Booking.com een financieel voordeel en zouden kleinere ondernemingen en start-ups er niet van profiteren.

In een 'winner-takes-alleconomie' - waarin een beperkt aantal spelers de markt uiteindelijk domineert - is dat onwenselijk, aldus het CPB. Twee subsidieregelingen, voor onderzoek en ontwikkeling, bevoordelen voorlopers ten opzichte van bedrijven die ze uitdagen. Ze gaan uit van 'traditionele' bedrijven.

De innovatiebox is een een subsidie voor winstgevende bedrijven die in het verleden innovaties hebben gedaan. Bedrijven die nu aan het innoveren zijn, hebben hierbij dus een nadeel. Over de winst die voortkomt uit innovaties, wordt in plaats van 25 procent winstbelasting maar 5 procent betaald (per januari wordt dit 7 procent). "Afschaffen van de innovatiebox zorgt voor een gelijker speelveld", aldus het CPB.

De andere innovatiesubsidie betreft de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Deze is vooral geschikt voor bedrijven die innovatie inplannen en zelf onderzoeken. Dat staat haaks op de vaak minder planmatige wijze waarop kleinere ondernemingen innoveren. Grote bedrijven kunnen ook meer in onderzoek en ontwikkeling investeren, wat ze een voordeel geeft ten opzicht van kleinere spelers.

