Todd Maron, topjurist en vertrouweling van topman Elon Musk, verlaat Tesla. Hij was vijf jaar in dienst van de maker van elektrische auto's en is niet de eerste hooggeplaatste persoon die de deur bij Tesla achter zich dichttrekt.

Dat bevestigt het bedrijf nadat berichten over het vertrek al de ronde deden. Het vertrek is opmerkelijk, omdat Maron Musks scheidingsadvocaat was voordat hij in 2013 bij Tesla aan de slag ging.

Musk ziet dit jaar de ene na de andere topmanager vertrekken. In september kondigde hij nog een reeks promoties aan binnen het bedrijf, gericht op de wederopbouw van de onderneming.

Tesla heeft in Dane Butswinkas al een opvolger voor Maron gevonden. Hij hielp Tesla eerder met de kwestie rondom beurswaakhond SEC, na de beruchte tweets van Musk over het van de beurs willen halen van de onderneming. De Twitter-berichten kostten Musk uiteindelijk zijn rol als voorzitter van Tesla, als onderdeel van een schikking met de SEC.

