Een Braziliaanse federale rechter heeft donderdag gezegd dat de voorgenomen samenwerking tussen de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en het Braziliaanse Embraer geen doorgang kan vinden.

De bedrijven hadden in juli van dit jaar aangekondigd vergaand te willen samenwerken bij het bouwen van vliegtuigen.

De bedrijven wilden een zogeheten joint venture opzetten, waarbij Boeing een aandeel van 80 procent zou krijgen en de overige 20 procent voor Embraer zou zijn.

De joint venture was al een alternatief voorstel, omdat Brazilië eerder een volledige fusie had geblokkeerd. Het Amerikaanse bedrijf Boeing was in eerste instantie van plan om Embraer helemaal in te lijven.

De kleinere vliegtuigen die Embraer produceert, moesten zo een aanvulling gaan vormen op het aanbod van vliegtuigen voor middelgrote en grotere afstanden, die Boeing bouwt.

Het plan voor de overname van Embraer door Boeing leidde echter tot veel weerstand bij de Braziliaanse autoriteiten.

Weerstand uit verschillende hoeken Brazilië

Ook het recente besluit van de rechter volgt op een actie van vakbonden en bestuurders. Zij wilden dat de rechter zich zou uitspreken over de voorgenomen samenwerking tussen de twee bedrijven.

Boeing en Embraer hebben nog niet op de uitspraak van de rechter gereageerd. De bedrijven kunnen nog tegen het besluit in beroep gaan.

Ook moet de nieuwe Braziliaanse regering, die bepaalde zeggenschap over Embraer heeft, zich nog uitspreken over de geplande samenwerking. De huidige regering heeft vooralsnog geen steun voor de join venture uitgesproken.