De OPEC-landen zijn donderdag tot een voorlopig akkoord gekomen over de verlaging van de olieproductie. Het oliekartel wacht nu op goedkeuring van Rusland om de exacte productieverlaging te bepalen, melden bronnen rondom de vergadering van de OPEC in Wenen.

Naar verwachting wordt er vrijdag meer bekend over de olieproductie in 2019. Dan schuiven ook bondgenoten aan die geen lid zijn van het oliekartel, zoals Rusland. De olieproductie zal verlaagd worden om zo de olieprijzen te stuwen.

De OPEC-landen stellen voor een miljoen vaten per dag minder te produceren. Rusland en andere landen zouden volgens het voorlopige akkoord de productie ook verlagen.

Olieminister Khalid Al Falih van Saoedi-Arabië, het belangrijkste OPEC-lid, zei na de vergadering te hopen dat er vrijdag een akkoord wordt bereikt. "We hopen morgen meer duidelijkheid te hebben. We moeten de niet-OPEC-landen met ons meekrijgen", zei Al Falih.

Het is nog onduidelijk in hoeverre Rusland bereid is in de productie te snijden, aldus de minister. "Als niemand akkoord wil gaan met de deal en een gelijkwaardige bijdrage wil leveren, dan wachten we tot ze dat wel willen", sluit de minister af.

De olieprijzen gingen donderdag sterk omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie was omstreeks 18.30 uur met 3,2 procent gedaald tot 51,03 dollar (44,9 euro). Brentolie zakte 3,4 procent in prijs tot 59,40 dollar per vat.

