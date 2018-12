De Chinese overheid is hoopvol dat er snel een einde gemaakt kan worden aan de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping spraken afgelopen weekend bij de G20-top over de handelsoorlog.

In een persverklaring van het Chinese ministerie van Economische Zaken laat een woordvoerder woensdag weten dat de ontmoeting "succesvol" was en dat ze vertrouwen hebben in de uitkomsten van de G20-ontmoeting.

De twee landen lasten bij de G20-top in Argentinië een pauze van negentig dagen in waarin geen nieuwe invoerheffingen geïntroduceerd worden. De landen hopen in die periode tot een handelsakkoord te komen.

Maandag lieten Trump en zijn minister van Financiën Steven Mnuchin eveneens weten te hopen op een mogelijk einde aan de handelsoorlog.

Trump noemde ontmoeting op Twitter "heel bijzonder". "De betrekkingen met China zijn een grote stap vooruitgegaan!", schreef hij onder meer. Ook roemde hij zijn goede persoonlijke verstandhouding met de Chinese leider.

​Ondanks de positieve geluiden gaan de beurzen onderuit

De positieve geluiden uit beide kampen hebben nog niet geleid tot een positieve stemming op de beurzen. De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 3,1 procent lager en de S&P 500 eindigde zelfs 3,2 procent lager. Woensdag staan de Europese beurzen ook in het rood.

Een reden voor de dalingen zijn de gemengde signalen die de Amerikaanse president de wereld in twittert.

Na de positieve berichten over de ontmoeting met de Chinese president, tweette Trump dinsdag dat de VS een "echte deal" met China zal sluiten of helemaal geen deal. "Als er geen deal gesloten wordt, vergeet dan niet dat ik een 'tarievenman' ben", schreef Trump.

