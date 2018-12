Amsterdam behoort wederom tot de 25 meest bezochte steden in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapport Top 100 City Destinations 2018 van de internationale marktonderzoeker Euromonitor International. Amsterdam staat op plaats 23.

Over 2018 verwelkomde de hoofdstad een kleine 8,5 miljoen bezoekers, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2017. Sinds 2012 is Amsterdam vier plaatsen gestegen in het rapport van de marktonderzoeker.

De ranglijst die de marktonderzoeker opstelt is gebaseerd op cijfers van 2017, maar het bureau geeft ook cijfers over 2018. In beide jaren staat Amsterdam op plek 23.

Een bezoeker is volgens Euromonitor International een internationale toerist, die langer dan 24 uur in een stad blijft, maar er niet langer dan twaalf maanden verblijft. Onder meer dagjesmensen behoren dus niet tot het aantal bezoekers.

Nummer 1 blijft Hong Kong

De meest bezochte stad is al jaren Hong Kong. Sinds het begin van de ranking, staat Hong Kong al op nummer 1. Meer dan 50 procent van de bezoekers komen van het Chinese vasteland. Ruim 29,8 miljoen mensen bezochten de speciale administratieve regio in 2018.

De top vijf wordt volgemaakt door achtereenvolgens Bangkok, Londen, Macau en Singapore. Macau is een nieuw gezicht in de top vijf.

Het aantal bezoekers in de speciale administratieve regio groeit de laatste jaren hard. Sinds 2016 zijn het aantal bezoekers met 21 procent gegroeid naar 18,9 miljoen.

Grootste stijgers ook in Azië

De twee steden die de grootste sprong op de ranglijst hebben gemaakt zijn twee Japanse steden: Osaka en Chiba.

Chiba, dat ten oosten van Tokio ligt, is sinds 2012 157 plaatsen gestegen op de ranglijst van het marktonderzoeksbureau. Osaka is sinds 2012 116 plekken gestegen en is inmiddels toegetreden tot de top 30, met een kleine 7,5 miljoen bezoekers.

De tien meest bezochte steden (aantal bezoekers in 2018) 1. Hong Kong, 29.8 miljoen

2. Bangkok, 23,7 miljoen

3. Londen, 20,8 miljoen

4. Macau, 18,9 miljoen

5. Singapore 18,5 miljoen

6. Parijs, 16,9 miljoen

7, Dubai, 16,6 miljoen

8. New York City, 13,5 miljoen

9. Kuala Lumpur, 13,4 miljoen

10. Shenzhen, 12,4 miljoen

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!