De Italiaanse regering heeft een nieuwe begroting met een kleiner tekort voorgesteld voor volgend jaar, melden Italiaanse media dinsdag. Hiermee maakt de populistische regering van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging niet alleen een knieval voor de Europese Commissie, maar ook voor de financiële markten.

Volgens Corriere della Sera heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zijn vicepremiers Luigi di Maio en Matteo Salvini weten te overtuigen akkoord te gaan met een tekort van 2 procent. In eerdere plannen wilde de Italiaanse regering een tekort van 2,4 procent boeken. Di Maio en Salvini zouden niet lager willen gaan.

Door minder geld te lenen, hoopt Italië wel te voldoen aan de Europese eisen om de flinke staatsschuld van ruim 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te verlagen.

Volgens de Europese Commissie lukt dit niet met een tekort van 2,4 procent. Het is maar de vraag of de commissie wel tevreden is met een tekort van 2 procent. Il Messaggero meldt dat dit niet het geval is.

Op termijn mogelijk Europese straffen voor Italië

De Europese Commissie is al een strafprocedure begonnen tegen Italië, omdat de regering niet voldoet aan de Europese begrotingsregels. Op termijn zou Brussel strafmaatregelen kunnen nemen tegen Italië.

Maar verder is het Zuid-Europese land ook in het nauw gekomen door het gedaalde vertrouwen van investeerders in Italiaanse staatsobligaties. Hierdoor is de prijs van die obligaties gedaald. Vooral Italiaanse banken, die veel staatsobligaties van het eigen land in bezit hebben, komen hiermee in gevaar.