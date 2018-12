Verzekeraar ASR Nederland koopt zijn branchegenoot Loyalis van pensioenuitvoerder APG. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. De overnamesom bedraagt 450 miljoen euro.

ASR schrijft in een persbericht dat het de intentie heeft om "eventueel verlies van arbeidsplaatsen" zoveel mogelijk op te vangen binnen het bedrijf. "De naam en het merk Loyalis zullen blijven bestaan", meldt de verzekeraar verder.

Het in Heerlen gevestigde Loyalis biedt arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, nabestaandenverzekeringen en aanvullende pensioenen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers. In 2017 behaalde de verzekeraar een winst van 71 miljoen euro.

Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Heerlen. De activiteiten op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zullen van daaruit blijven opereren en de samenwerking met APG wordt voortgezet.

De levens- en pensioenactiviteiten van Loyalis zullen waarschijnlijk in 2020 worden geïntegreerd in die van ASR. Volgens ASR-topman Jos Baeten betreffen de levens- en pensioenactiviteiten slechts een klein deel van Loyalis.

Andere overnames in het verschiet

ASR betaalt de deal met een kortlopende banklening. Daarvoor is bewust gekozen omdat de verzekeraar hierdoor financiële ruimte houdt voor eventuele andere overnames. "Er hangen nog meer dossiers boven de markt en we willen efficiënt kijken naar andere overnames", aldus Baeten tegen het ANP.

Zo is in Nederland Vivat, bekend van Zwitserleven en Reaal, door zijn Chinese moederbedrijf Anbang in de etalage gezet. Baeten bleek eerder al gecharmeerd van Vivat en benadrukte dinsdag dat Vivat "een van de namen is die rondzingt". Het verkoopproces rondom de concurrent is echter nog niet begonnen, voegde hij toe.

