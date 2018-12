Minister Wopke Hoekstra is "gematigd optimistisch" dat de EU-ministers van Financiën in Brussel een akkoord bereiken over een aantal maatregelen om de eurozone te versterken. Die zijn nodig om de EU beter te wapenen tegen nieuwe financiële crises en de banken weerbaarder te maken.

De Europese regeringleiders hadden hierom gevraagd en verwachten dat de plannen eind volgende week op een speciale eurotop aan ze worden voorgelegd.

"Doelstelling is en blijft met elkaar te zorgen voor een beter functionerende, robuustere Europese Unie", aldus de bewindsman.

"Het is cruciaal dat we het ESM (permanent noodfonds voor eurolanden in financiële problemen, red.) versterken en in het bijzonder moeten we zorgen voor schuldherstructurering want dat betekent dat je de kans aanzienlijk verkleint dat de burger de rekening betaalt."