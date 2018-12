Qatar trekt zich per 1 januari terug uit de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC). Dat heeft de energieminister van Qatar aangekondigd op een persconferentie in Doha.

Het Golfstaatje zei na het vertrek niet langer gebonden te zijn aan productieafspraken door de OPEC.

Qatar is sinds 1961 lid van de OPEC. Volgens de energieminister wil Qatar zich focussen op de productie van aardgas. Het Golfstaatje is de op tien na grootste olieproducent van de OPEC, met een dagelijkse productie van 610.000 vaten in oktober. Qatar is 's werelds grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Qatar ligt al enige tijd overhoop met zijn buurlanden Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Zij beschuldigden het Golfstaatje van steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met Iran. De politieke en diplomatieke banden met Qatar werden verbroken.

Dalende olieprijzen vragen om ingrijpen

De OPEC vergadert deze week op het hoofdkwartier in Wenen over de productie. Naar verwachting gaat de organisatie samen met bondgenoten als Rusland dan besluiten om de productie te verlagen om zo de olieprijzen aan te jagen. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd stevig gedaald, door zorgen over een hoge productie en zwakkere vraag.

Saudi-Arabië, het belangrijkste OPEC-lid, heeft samen met niet-lid Rusland besloten om ook in 2019 samen op te trekken bij het bepalen van de olieproductie om zo de markt te reguleren. Dat kwamen beide landen overeen op de G20-top in Argentinië.

De olieprijzen gingen maandag flink omhoog, mede door berichten over de verlengde samenwerking tussen Saudi-Arabië en Rusland. Ook werd bekend dat de Canadese provincie Alberta de olieproductie wil gaan verlagen om zo het overaanbod aan te pakken. In Alberta bevinden zich de olierijke teerzandgebieden van Canada.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg maandag tijdens de handel in Singapore bijna 5 procent tot 53,42 dollar. De prijs van Brentolie klom 4,5 procent tot 62,14 dollar per vat.