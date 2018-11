De drie Nederlandse Taco Bell-restaurants in Eindhoven, Tilburg en Breda sluiten per direct hun deuren. Over de reden wil het Amerikaanse fastfoodconcern niets kwijt. Dat meldt de De Stentor.

"Ondanks ons succes zijn we teleurgesteld dat onze franchisenemer alle drie de locaties in Nederland zal sluiten", stelt Taco Bell in de regionale krant.

De keten zou uitbreiden naar Utrecht, Den Haag en Den Bosch. Het is onduidelijk wat er met deze plannen zal gebeuren. "Op dit moment hebben we geen aanvullende informatie over een heropening, maar we kijken ernaar uit om het enorme potentieel voor Taco Bell in Nederland opnieuw te bekijken", aldus een woordvoerder van Taco Bell.

De eerste vestiging van de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell opende nog maar anderhalf jaar geleden haar deuren in Eindhoven. In de Verenigde Staten heeft Taco Bell meer dan 5.800 restaurants. Taco Bell serveert een op de Mexicaanse keuken geïnspireerd menu, met burrito's, taco's en quesedilla's.

