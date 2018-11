De Italiaanse economie is met 0,1 procent gekrompen in het derde kwartaal van 2018. Dat maakt het Italiaanse statistiekbureau Istat vrijdag bekend. In oktober voorspelde het statistiekbureau nog dat de economie tot stilstand zou komen.

De negatieve groeicijfers zijn een fikse tegenvaller voor de Italiaanse regering. De coalitie van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging wil de uitgaven van de overheid flink verhogen. Hierdoor loopt het begrotingstekort in hun conceptbegroting op.

In de principebegroting van de Italianen wordt het begrotingstekort opgevoerd tot 2,4 procent. De Europese Commissie is niet blij met het hoge begrotingstekort, omdat het land al een grote schuldenberg heeft.

De Europese Commissie heeft de begroting hierdoor afgekeurd. Brussel wil nu voor het eerst een strafprocedure tegen het euroland beginnen.

Een verdere terugval van de economie kan ervoor zorgen dat het begrotingstekort verder oploopt. Dit kan de plannen van de coalitie voor onder meer een basisbegroting en een hervorming van het pensioenstelsel dwarsbomen, omdat het de onderhandelingspositie van Italië ten opzichte van de commissie verslechterd.

Begroting vooralsnog niet aangepast

Maandagavond meldde de Italiaanse regering de begroting vooralsnog niet aan te willen passen. De Italianen willen een volledige kostenanalyse van de belangrijkste voorgestelde maatregelen afwachten.

"De doelstellingen in de begroting zijn al gemaakt en opgesteld", aldus een officiële verklaring van de regering, getekend door premier Giusseppe Conte en de vicepremiers Matteo Salvini en Luigi di Maio.

Twee regeringsbronnen zouden hebben gezegd dat uit de kostenanalyse mogelijk blijkt dat het begrotingstekort wel verlaagd kan worden.

ECB verwacht dat de partijen een akkoord sluiten

De vicepresident van de Europese Centrale Bank, Luis de Guindos, zei donderdag te verwachten dat de twee partijen een akkoord gaan sluiten.

De Guindos verwachtte dat Italië zich aan de bestedingsafspraken zal houden. "Als je een expansief begrotingsbeleid gaat uitvoeren, dan zullen de financiële markten dat via Italiaanse overheidsobligaties afstraffen", zei de vicepresident van de centrale bank bij de presentatie van een rapport over de financiële stabiliteit in de eurozone.

