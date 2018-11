De voormalige voorzitter van autofabrikanten Nissan en Mitsubishi, Carlos Ghosn, blijft langer vastzitten in Japan, zo melden Japanse media vrijdag. Ghosn werd 19 november opgepakt op verdenking van fraude.

Justitie in Japan heeft nu tot 10 december de tijd om een aanklacht in te dienen tegen Ghosn. Een andere optie is hem vrijlaten en opnieuw aanhouden op verdenking van een ander strafbaar feit.

Ghosn was een van de machtigste figuren in de autowereld. De in Brazilië geboren zakenman stond aan het hoofd van Nissan en bekleedde dezelfde functie bij Mitsubishi. Bij beide autobedrijven werd hij ontslagen als voorzitter.

Daarnaast is hij op papier nog altijd voorzitter van Renault, hoewel de Franse autofabrikant inmiddels de operationeel directeur Thierry Bolloré tijdelijk tot vicetopman benoemd heeft. Renault heeft een alliantie met Nissan en Mitsubishi. De gearresteerde Ghosn is ook nog topman van deze alliantie.

Ondanks de arrestatie blijft de alliantie bestaan, zo maakten de drie bedrijven vrijdag bekend in een persbericht. In de nasleep van de arrestatie wilde Nissan naar verluidt sleutelen aan het pact tussen de drie bedrijven. Of de verhoudingen binnen de alliantie gewijzigd zijn, werd in persverklaring niet gemeld.

