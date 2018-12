De Europese Centrale Bank verwacht dat er een akkoord komt met Italië over de begroting. Dat zegt de vicepresident van de ECB Luis de Guindos donderdag bij de presentatie van een rapport over de financiële stabiliteit in de eurozone.

De Guindos verwacht dat Italië zich aan de bestedingsafspraken zal houden. "Als je een expansief begrotingsbeleid gaat uitvoeren, dan zullen de financiële markten dat via Italiaanse overheidsobligaties afstraffen", zegt de vicepresident van de centrale bank.

"De economische groei die wordt aangejaagd door het expansieve begrotingsbeleid, verliezen ze weer doordat het moeilijker wordt om de economie te financieren", zegt De Guindos.

Italië en de Europese Commissie zijn in een strijd verwikkeld om de Italiaanse begroting. De commissie heeft de begroting van het Zuid-Europese land afgekeurd, omdat het begrotingstekort van het land te groot zou worden als de begroting goedgekeurd zou worden.

De Italianen willen de overheidsuitgaven opvoeren, om zo hervormingen als een basisinkomen voor de armste Italianen en een verlaging van de pensioenleeftijd te financieren.

Risico op correcties blijft hetzelfde sinds vorige rapport

Het rapport over de financiële stabiliteit in de eurozone wordt twee keer paar jaar verstrekt. De risico's van "wanordelijke correcties" op de aandelenmarkten en het vermogen van banken om krediet te verstrekken zijn sinds het vorige rapport nauwelijks gewijzigd.

Ondanks de zorgen om Italië benadrukte vicevoorzitter Luis de Guindos van de ECB dat, anders dan in 2012 tijdens de financiële crisis, minder sprake is van besmetting van andere landen. Hij wees daarbij op het rendement op obligaties. Ook zijn banken beter in staat om klappen op te vangen.

Stress in opkomende markten en aanhoudende handelsspanningen zorgen volgens hem wel voor extra risico's, gelet ook op de impact van de wereldwijde economische groei. De aanstaande Brexit doet dat ook.

Volgens de ECB zijn banken en andere financiële instellingen wel in staat om de impact van een harde Brexit op te vangen. Een dag eerder concludeerde ook de Britse centrale bank dat Britse banken het meest ongunstige brexit-scenario het hoofd kunnen bieden.

