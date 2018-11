De Nederlandsche Bank (DNB) betreurt het dat het de sociale partners en het kabinet vorige week niet is gelukt om een pensioenakkoord te sluiten. De toezichthouder hoopt dat er snel alsnog afspraken gemaakt worden en wil de komende tijd de financiële boeken van fondsen, waar kortingen dreigen, extra in de gaten houden.

Een hervorming van het pensioenstelsel blijft nodig om aansluiting te krijgen bij de veranderende arbeidsmarkt, benadrukt de waakhond in een vooruitblikkend rapport over het toezicht in de financiële sector.

Afspraken maken over een nieuw pensioenstelsel zou bovendien moeten bijdragen aan het verminderen van spanningen tussen generaties en het herwinnen van het vertrouwen in pensioenfondsen.

Het gaat al een tijdje niet goed met de pensioenfondsen, waardoor veel pensioenen niet omhoog kunnen en ook nog steeds kortingen dreigen. Volgens DNB gaat het met de meeste fondsen inmiddels wel weer redelijk goed, maar met enkele grote fondsen nog niet. In oktober kregen veel partijen in de branche bovendien klappen als gevolg van dalende beurskoersen.

"Zonder tijdig herstel zullen deze pensioenen in 2020 of 2021 moeten korten, omdat dan gedurende vijf opvolgende jaren niet aan het minimaal vereist eigen vermogen is voldaan", aldus de toezichthouder.

DNB blijft erop toezien dat betrokken fondsen helder naar hun achterban blijven communiceren en dat ze hun financiële positie ook in aanloop naar een mogelijk kortingsmoment adequaat blijven weergeven.