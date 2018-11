Doordat het gaat regenen in het stroomgebied van de Rijn zal de hinder die de binnenvaart ervaart door de lage waterstanden verminderen. Weerman Reinier van den Berg meldt dat er de komende tien dagen 40 tot 80 millimeter neerslag valt in het Alpengebied.

Ook Wilfred Janssen, meteoroloog van Weerplaza, ziet dat het de komende dagen meer gaat regenen in West-Europa. "Hoeveel het precies gaat regenen, wisselt per plaats, maar gemiddeld zien we dat er de komende acht tot tien dagen 50 tot 60 millimeter gaat vallen."

De regenval in het stroomopwaartse gebied van de Rijn betekent overigens niet dat de problemen voor de scheepvaart direct verholpen zijn. "Dat water moet eerst via beekjes en andere rivieren naar de Rijn stromen en vervolgens nog Nederland bereiken", aldus Van den Berg.

Volgens de weerman zullen de gevolgen voor de binnenvaart tijdens of vlak na het weekend te merken zijn. "Dat zal betekenen dat de Rijn bij Lobith (daar stroomt de rivier Nederland binnen, red.) elke dag een paar centimeter stijgt. Op dit moment is de waterstand daar ongeveer 6,50 meter, maar als de neerslag twee weken aanhoudt, kan die stand zomaar boven de 7 meter komen."

Van den Berg denkt dat december wisselvallig zal verlopen in West-Europa, waardoor er neerslag zal blijven vallen. "Door de hoge temperaturen valt die neerslag in de vorm van regen en niet sneeuw. Daardoor profiteert de scheepvaart direct van de neerslag en niet pas als de sneeuw smelt."

Door de lage waterstanden kunnen schepen minder diep in het water liggen en dus minder lading vervoeren. (Foto: ANP)

Problemen voor scheepvaart zijn groot

Volgens Marleen Buitendijk, beleidsadviseur van branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer, is het water dat uit het Alpengebied richting Nederland komt "hard nodig". Ze ziet dat de problemen in de binnenvaart groot zijn. "Door de lage waterstand kunnen schepen nu nog maar 20 tot 25 procent van het laadvermogen meenemen. Waar normaal één schip voor nodig is, zijn nu dus vier of vijf schepen voor nodig."

Dat zorgt volgens haar voor problemen in de transportsector, aangezien de binnenvaart bijna een derde van het transport voor haar rekening neemt. Daardoor kunnen sommige pompstations niet meer bevoorraad worden met brandstof. Daarnaast wordt ook de bouwsector geraakt doordat materialen niet op tijd geleverd kunnen worden.

'Bedrijven zijn creatief'

Buitendijk ziet dat bedrijven daar creatief mee omgaan. "Bouwbedrijven die pas in januari zand of grind nodig hebben, staan dat af aan bedrijven die het nu nodig hebben. Ook nemen sommige schippers extra duwbakken mee om zo meer te kunnen vervoeren. Als dat niet was gebeurd, was Nederland echt ontwricht geweest."

Ondanks de regenval zijn de problemen door de droogte in Nederland nog lang niet verholpen, weet Weerplaza-meteoroloog Janssen. "Het grondwaterpeil is erg laag. Om dat aan te vullen, is meer water nodig dan dit. Het kan zomaar zo zijn dat het twee jaar duurt voordat we deze droogte te boven zijn."

Van den Berg vult zijn collega aan: "Het neerslagtekort is nu nog steeds 200 tot 300 millimeter. We hebben een echt kletsnatte winter nodig om in het voorjaar met een schone lei te kunnen beginnen."

