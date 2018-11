De wereldwijde handelsspanningen en de kans op een 'harde' Brexit vormen risico's voor het Amerikaanse financiële systeem, staat in het eerste rapport van de Federal Reserve dat geheel is gewijd aan de financiële stabiliteit van de grootste economie van de wereld.

De Amerikaanse koepel van centrale banken somt zowel de sterke punten als zwakheden van het financiële stelsel op.

Zo staat in het rapport dat de situatie nu beduidend beter is dan voor de financiële crisis van 2008. Maar in het schrijven wordt ook benadrukt dat de aandelenkoersen hard opgelopen zijn. De schuldenlast van het bedrijfsleven is bovendien historisch hoog.

Mochten zich enkele externe schokken voordoen, zoals een escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en belangrijke handelspartners of een rommelige breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, dan kan volgens de kenners een stevige marktcorrectie optreden.

De Fed is van plan om voortaan twee keer per jaar met zo'n rapport te komen. Eerder stond dergelijke informatie in verschillende rapporten. De eerder dit jaar aangetreden Fed-baas Jerome Powell vindt transparantie over dit onderwerp erg belangrijk.

'Vooruitzichten Amerikaanse economie nog steeds solide'

Powell kwam woensdag ook zelf aan het woord. In een speech zei hij dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie nog steeds "solide" zijn.

Het hoofd van de Fed verklaarde verder dat de rente in de VS nog maar iets onder het neutrale niveau zit. Ook stelde hij dat pas over een jaar of later duidelijk wordt wat precies de impact is van rentestappen van de Fed.

Op de beurs in New York kregen de opmerkingen van Powell een warm welkom. De aandelenkoersen op Wall Street veerden duidelijk op. Er werd onmiddellijk gespeculeerd dat de Fed weleens eerder dan verwacht een pauze zou kunnen inlassen bij het geleidelijk verhogen van de rente.

Powell kreeg de afgelopen tijd nog de nodige kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump te verwerken. Hij vindt onder meer dat de koepel van centrale banken de rente te snel opvoert.